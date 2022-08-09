Бангладеш заявила о попытках договориться с Россией о поставках нефти

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Бангладеш предпринимает попытки договориться с РФ о поставках нефти вопреки действующим санкциями против Москвы, заявил РИА Новости посол страны в России Камрул Ахсан. Дипломат отметил, что Дакка открыта для сотрудничества и учитывает имеющиеся рестрикции США.

Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти, хотя я знаю, что это подпадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией, — сказал Ахсан.

Он добавил, что помимо этого Бангладеш пытается «обратить внимание России на себя». По его словам, Москва помогает построить АЭС, стоимость проекта составил $14 млрд. «Газпром» имеет контракт на разведку газовых месторождений в Бангладеш, уточнил Ахсан.

Ранее СМИ сообщали о том, что в столице Бангладеш студенты вышли на акции протеста с требованиями снизить цены на топливо. Жители Дакки также потребовали отменить решение о повышении стоимости проезда в транспорте.

Ранее обозреватель немецкого издания Handelsblatt Матиас Пир сообщил, что Европа в попытке отказаться от поставок из России отбирает газ у развивающихся стран и таким образом провоцирует там энергетический кризис. По его словам, последствия этих решений ощутили в Бангладеш и Пакистане.