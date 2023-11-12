Бангладеш представила план по прекращению огня в секторе Газа Премьер Бангладеш призвала международное сообщество к действию для помощи Газе

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина представила в видеообращении, подготовленном к восьмому внеочередному саммиту Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде, пять рекомендаций по прекращению конфликта в секторе Газа, сообщила газета Dhaka Tribune. По ее словам, Израиль нарушает права человека и международное гуманитарное право.

Израиль безжалостно бесчинствует, бомбя больницы и гражданскую инфраструктуру и убивая тысячи палестинцев, в основном женщин и детей, — сказала она.

В план Хасины вошли пункты о немедленном прекращении огня в секторе Газа, развертывании гуманитарного коридора для быстрых и безопасных поставок продовольствия и медикаментов, прекращении убийств мирного населения, выполнении резолюций ООН и объединении мусульманского сообщества для помощи палестинцам.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на внеочередном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), сформулировал 10 предложений, направленных на содействие прекращению огня в секторе Газа. Он назвал США организатором и главным соучастником преступлений Израиля против Палестины, а действия самого Израиля охарактеризовал как «исторический позор для морали, права и человечества».