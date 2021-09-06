Бангкок и ближайшие туристические зоны откроют для отдыха с 1 октября

Правительство Таиланда откроет Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов без карантина 1 октября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Министр туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракарн заявил , что планы открытия Бангкока, Чиангмая, городов Хуахин, Паттайя, Чианг Кхан Ко Куда и Ко Чанга, а также острова Ко Самет по схеме пхукетской «песочницы» для вакцинированных иностранцев уже поддержал премьер-министр страны. Эти планы должны быть одобрены Центром управления ситуацией с COVID-19, но, по словам премьер-министра Таиланда, открытие планируется к началу октября. После 15 октября для вакцинированных иностранцев откроются ещё более двух десятков регионов.

Ранее власти Таиланда начали пускать вакцинированных российской вакциной против коронавируса «Спутник V» на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Туристам понадобится только оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда.