Баллистика чучхе: КНДР получила ракету, способную поражать любую точку США В Сеуле в ответ заговорили о создании своих атомных зарядов и возвращении американского тактического ядерного оружия на Корейский полуостров

Фото: Ahn Young-joon/AP/TASS

Трансляция новостей о запуске ракеты на железнодорожном вокзале в Сеуле

Утром 18 ноября Северная Корея провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна поразить всю территорию США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. В Южной Корее запуск был воспринят как еще один сигнал, показывающий, что Сеулу пора обзавестись собственным ядерным оружием, тем более что КНДР планирует, похоже, новые испытания, уже с использованием ядерных зарядов.

18 ноября в 10:15 минут по времени Кореи (мск +6) с аэродрома Сунан, что недалеко от Пхеньяна, стартовала МБР «Хвасон-17». Согласно информации южнокорейских и японских военных, она пролетела около тысячи километров и упала в эксклюзивной экономической зоне Японии в 11:23 (местное время, мск +6), то есть ракета преодолела тысячу километров за более чем за час, хотя система сумела развить скорость 22 Маха. Верхняя точка параболы полета была на высоте 6100 километров. Столь необычная высота объясняет, почему северокорейская МБР летала так долго: она была запущена по завышенной траекторий, так называемой свечкой. Это делают, когда нет возможности или необходимости произвести запуск по траектории в 30–45 градусов, обеспечивающей максимальную дальность полета. Надо отметить, что это уже второй запуск данной ракеты — первый был произведен 3 ноября, тогда ракета смогла пройти этапы отделения первой и второй ступеней и достигла высоты 1920 километров, но потом двигатели не смогли работать в нужном режиме, и в итоге система упала.

Соответствующие расчеты было несложно произвести, и в итоге южнокорейские военные сообщили, что в случае запуска по «обычной траектории» ракета улетела бы на 15 тысяч километров. Это означает, что «Хвасон-17» смогла бы поразить любую точку континентальной части США. Если же КНДР имеет технологии разделяющихся боеголовок, вероятность чего достаточно высока, это означает, что Северная Корея при желании получила бы возможность наносить удары по важнейшим объектам в США, например, одновременно уничтожить Вашингтон и Нью-Йорк. Хотя в Министерстве обороны Республики Корея не стали однозначно говорить о «полном успехе КНДР», но было признано, что Северная Корея «существенно продвинулась по части создания МБР» и успешно отработала технологию повторного входа боеголовок в атмосферу.

Фото: AP/TASS Северокорейские МБР на параде в Пхеньяне

Напомним, что новейшая межконтинентальная ракета КНДР «Хвасон-17» впервые была показана миру на параде в Пхеньяне в октябре 2020 года. С тех пор было несколько попыток запусков, но на них происходили те или иные проблемы. Но вот теперь, похоже, северокорейские ракетчики сумели, если говорить на профессиональном сленге, «допилить» систему, устранив все недостатки.

Как можно было предположить, эта новость не обрадовала США, Японию и Южную Корею (РК), политическое руководство которых совсем недавно обсуждало «северокорейские провокации» и договорилось решительно на них реагировать. Сегодня в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности Республики Корея президент Юн Сок Ёль дал указание подчиненным проработать совместно с США возможные ответные меры. Кроме того, ВВС РК провели отработку ударов с истребителей пятого поколения F-35 с использованием управляемых бомб GBU-12 с лазерным наведением. Причем впервые это было сделано публично — в качестве ответа на северокорейский запуск. Впрочем, в самой Южной Корее признали, что бомбы стали слабым ответом на межконтинентальную ракету, которая может нести несколько ядерных боеголовок.

Нынешний ракетный успех добавил проблем южнокорейским политикам, которые до сих пор спорят, как им эффективно реагировать на растущую ракетно-ядерную угрозу КНДР. В этой связи все громче в Сеуле звучат голоса о необходимости создания собственного ядерного оружия (ЯО).

Вчера министр объединения РК Квон Ён Се заявил, что он не исключает возможности создания южнокорейских атомных зарядов, возвращения американского тактического ядерного оружия или реализации концепции совместного использования ядерного оружия. Стоит отметить, что, по всем опросам, около 60–70% южнокорейцев поддерживают идею создания собственного ЯО.

Фото: MICK TSIKAS/EPA/TASS Экстренная встреча после ракетного пуска КНДР на саммите АТЭС в Бангкоке

Эксперты считают, что КНДР не остановится на нынешнем успехе, а в ближайшем будущем произведет испытания уже ядерных боезарядов. Так, 17 ноября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковала договоренности США, Южной Кореи и Японии, которые сошлись в необходимости «дополнительных мер ядерного сдерживания в регионе» со стороны Вашингтона. Министр Чхве пообещала, что Пхеньян активизирует свой ответ.

Судя по последовавшим событиям, слова «железной леди» Страны чучхе не были пустыми. Буквально через полтора часа после публикации ее заявления КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности, а теперь настала очередь системы, способной поражать любую точку на территории США. В ближайшем будущем от Северной Кореи ожидают ядерных взрывов, приготовления к которым уже давно проведены. Ожидается, что Пхеньян будет испытывать либо тактическое ЯО, либо миниатюрные боеголовки. С учетом успешного запуска новой МБР последнее выглядит актуальным.

Политологи опасаются, что в ближайшее время ситуация вокруг Корейского полуострова может резко накалиться, вплоть до возможности вооруженного конфликта. Как Северная Корея, так США и их союзники пытаются взять друг друга «на испуг», не желая отступать и действуя в стиле повышения давления: «На ваш выстрел мы ответим взрывами, причем сразу тремя».