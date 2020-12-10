Бали может открыть въезд для туристов до 25 декабря

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Индонезийские власти могут в ближайшее время открыть границы для иностранных туристов, желающих посетить остров Бали.

Гарри Хванг, глава делегации специалистов ООН, посетившей Индонезию с целью оценить меры местных властей по сдерживанию COVID-19, заявил, что Бали полностью готов к приёму туристов.

Я не удивлюсь, если правительство объявит остров открытым для туристов ещё до католического Рождества. Стандарты и протоколы безопасности здесь великолепны, если не лучшие из существующих, — приводит слова представителя ООН РИА Новости.

Отмечается, что делегация ООН провела на острове серию инспекций для оценки обстановки и организовала семинар, посвящённый тому, как принимать иностранных туристов в условиях пандемии.

Власти Индонезии ранее отмечали, что экономика страны на 60% зависит от доходов туристической отрасли, которая во время пандемии коронавируса потеряла более $4,4 млрд.

BEWS.ru писал накануне, что в АТОР определили перечень стран, которые в ближайшее время могут открыть границы для российских туристов.