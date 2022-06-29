Баку отреагировал на признание Еревана в отправке военных в Карабах

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В Армении признают, что отправляют в зону ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе военнослужащих ВС Армении, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает портал media.az. Она назвала это грубым нарушением и напомнила, что Ереван должен вывести с азербайджанских территорий вооруженные силы.

Эта информация, распространяемая в армянских СМИ со ссылкой на заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны, однозначно является очередным признанием, сделанным армянскими официальными лицами в связи с отправкой незаконных воинских формирований на территорию Азербайджана. Это грубое нарушение Арменией трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. — сообщила она.

3 июня прошло очередное заседание рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Сообщается, что стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении. Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.