Бабушка похитила и продала новорожденного внука за 211 тысяч рублей News9Live: в Индии женщина украла внука и продала его за 200 тысяч рупий

Фото: David Snyder/ZUMAPRESS/Global Look Press

В Индии местная жительница похитила новорожденного внука и продала его за 200 тысяч рупий (около 211 тысяч рублей), передает портал News9Live. Согласно данным журналистов, дочь злоумышленницы оставила сына с матерью и ушла в аптеку, а когда вернулась, в доме никого не было.

В штате Уттар-Прадеш поступило заявление в полицию от матери новорожденного мальчика. Она рассказала, что оставила сына с бабушкой и отправилась в аптеку, вернувшись, она обнаружила, что матери и ребенка нет на месте.

Полицейским удалось установить, что бабушка вынесла мальчика из дома и через третьих лиц продала его новым родителям. Женщину арестовали, стражи порядка не сразу нашли людей, которые купили ребенка. Младенца вернули матери лишь спустя восемь месяцев.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в продаже сына и дочери многодетной матери. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Прокуратура также задержала гражданку Узбекистана, которая могла продать детей женщине сразу же после их рождения. Еще одной подозреваемой в деле является 44-летняя руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которая воспитывает 15 детей.