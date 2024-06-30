«Азиатская версия НАТО»: КНДР обвинила США с Японией в военных провокациях МИД КНДР: США, Япония и Южная Корея пытаются создать азиатскую версию НАТО

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Северокорейский МИД заявил, что Япония, США и Южная Корея де-факто создали военный блок наподобие «азиатской НАТО», который может в любое время вступить в военный конфликт по приказу Вашингтона, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). При этом свои военные учения они оправдывают усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, утверждает КНДР. Пхеньян решительно осуждает то, что страны «провели очередные неблагоразумные провокационные военные акты».

Сейчас США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают «азиатскую версию НАТО», но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока, — заявляет МИД.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Япония рассматривают возможность крупнейшего более чем за 60 лет обновления оборонного соглашения между странами. Есть необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Токио, пояснил экс-начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики. Такая мера важна, так как именно США берут на себя ответственность за защиту региона.

Кроме того, Южная Корея и США приступили к разработке мер на случай, если КНДР усилит свой военный потенциал. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик добавил, что этому могут поспособствовать «поставки военных технологий из России». Руководство обеих стран считает, что РФ и Северная Корея передали друг другу 10 тысяч контейнеров.