Азиатская страна прекратит программу поддержки беженцев с Украины NHK: Япония прекращает программу поддержки беженцев с Украины

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Япония прекратит программу поддержки беженцев с Украины, сообщает телеканал NHK. Японские власти отметили, что в декабре будет запущена новая программа в соответствии с пересмотренным законом об иммиграции.

Японское правительство прекращает программу, поскольку в декабре будет запущена новая система в соответствии с пересмотренным законом об иммиграции, — говорится в сообщении.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее отмечала, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По ее словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.

Ранее сообщалось, что в Ирландии задумались об отмене льгот для украинских беженцев. Власти страны хотят обязать их оплачивать свое проживание самостоятельно. Мера направлена на замедление притока беженцев из-за нехватки жилья для них и может быть введена до конца текущего года. Кроме того, ирландское правительство намерено пересмотреть вопрос с пособиями для беженцев, чтобы стимулировать их к поиску работы. Премьер-министра республики Лео Варадкара заметил, что кабмин будет опираться на опыт других стран, которые не предоставляют гражданам Украины права бессрочного бесплатного проживания.