Автомобиль протаранил пост охраны российского посольства в Сеуле

Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобиль врезался в пост охраны, расположенный перед российским посольством в Сеуле, столице Республики Корея, сообщило агентство Yonhap. В результате ДТП пострадал сотрудник полиции, который был госпитализирован с серьезными травмами шеи и плеч.

Инцидент произошел 28 января в 22:10 по местному времени (16:10 мск). Уточняется, что водитель автомобиля при этом был трезв. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Ранее мужчина похитил школьный автобус с детьми в Стамбуле. После недолгой поездки подозреваемый высадил учеников и бросил транспортное средство, а затем попытался проникнуть на территорию президентского комплекса в турецкой столице — Анкаре. Мужчину, который ранее уже имел 13 судимостей, задержали. Правоохранителям он заявил, что специально угнал школьный автобус, чтобы нанести визит в резиденцию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого житель города Катав-Ивановска в Челябинской области угнал служебную машину полицейских. Перед этим он протаранил несколько автомобилей, припаркованных на стоянке. В отношении нарушителя возбуждены два уголовных дела по статьям «Угон» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».