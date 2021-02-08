Австралийскую журналистку арестовали в Китае

https://static.news.ru/photo/7eb60676-69e3-11eb-be61-96000091f725_660.jpg Чэн Лэй Фото: lei.cheng/facebook.com

Журналистку из Австралии Чэн Лэй арестовали в Китае после шести месяцев задержания. Её подозревают в передаче государственных секретов за границу.

По словам главы австралийского МИД Мэрис Пэйн, власти КНР задержали женщину 13 августа 2020 года. Австралийское правительство не раз высказывало свою озабоченность по поводу задержания Чэн Лэй, а представители посольства страны навещали её шесть раз.

Мы ожидаем, что базовые стандарты справедливости, честного судопроизводства и гуманного обращения будут соблюдаться в соответствии с международными нормами, — отметила Пэйн.

Арестованная работала ведущей на китайском англоязычном телеканале CGTN. Её друзья забеспокоились, когда она перестала отвечать. Власти КНР сообщили о её задержании 14 августа, передаёт «Интерфакс».

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