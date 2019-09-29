Фото: NOAA/Global Look Press

Авиакомпании отказываются от полётов в Японию из-за приближения тайфуна Митог, которому присвоен номер 18.

Уже отменено 38 рейсов на 30 сентября, конечной точкой которых был юг острова, передаёт NHK. Их количество будет возрастать по мере нарастания стихии.

Сейчас тайфун находится недалеко от Окинавы. Эксперты считают, что к началу недели он достигнет западного побережья Японии и придёт к Корейскому полуострову.

Ранее News.ru писал о том, что дожди, которые обрушились на территорию Еврейской автономной области из-за тайфуна «Линлин», привели к росту уровня реки Бира у Биробиджана. По данным мэрии города, в регионе уже выпала месячная норма осадков.

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