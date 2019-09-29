https://static.news.ru/photo/6569beee-e2ab-11e9-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: NOAA/Global Look Press

Авиакомпании отказываются от полётов в Японию из-за приближения тайфуна Митог, которому присвоен номер 18.

Уже отменено 38 рейсов на 30 сентября, конечной точкой которых был юг острова, передаёт NHK . Их количество будет возрастать по мере нарастания стихии.

Сейчас тайфун находится недалеко от Окинавы. Эксперты считают, что к началу недели он достигнет западного побережья Японии и придёт к Корейскому полуострову.

Ранее News.ru писал о том, что дожди, которые обрушились на территорию Еврейской автономной области из-за тайфуна «Линлин», привели к росту уровня реки Бира у Биробиджана. По данным мэрии города, в регионе уже выпала месячная норма осадков.