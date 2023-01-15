Аварийный эсминец Японии буксируют на верфь Kyodo: аварийный эсминец сил самообороны Японии буксируют на верфь для осмотра

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Аварийный эсминец «Инадзума» военно-морских сил самообороны Японии начали буксировать на верфь в префектуре Хиросима. На месте проведут его детальный осмотр, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает, что на верфь компании Japan Marine United в городе Ономити эсминец буксирует судно частной компании. На место «Инадзума» должен прибыть вечером 15 января, на следующий день эсминец поднимут на док. Специалистам предстоит выяснить причину аварии.

Эсминец «Инадзума» потерял ход 10 января. Предполагается, что он попал на мель, из-за чего отломилась лопасть на одном из винтов. Также корабль получил вмятины и трещины в носовой части.

Ранее корвет «Сукхотай» со 106 моряками на борту затонул в водах Сиамского залива в Таиланде. Сразу удалось спасти 75 человек. Сильный ветер, налетевший во время шторма, вызвал крен корабля и попадание воды в систему. Это привело к отключению электроэнергии, после чего управление корветом было потеряно.