Армия КНР не будет сидеть сложа руки: Китай о визите Пелоси на Тайвань Минобороны КНР пригрозило военным ответом на визит Пелоси на Тайвань

Китайская сторона выступает категорически против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил пресс-секретарь министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает РИА Новости. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова. Кэфэй добавил, что в случае посещения Пелоси Тайваня, армия Китая «не будет сидеть сложа руки».

Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать «независимость Тайваня», а также, чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань. Но, если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, — сказал Тань Кэфэй.

24 июля газета Financial Times отмечала, что Китай может дать военный ответ на визит Пелоси.

Ранее Пелоси заявила о необходимости продемонстрировать поддержку Тайваню. При этом она не стала обсуждать визит на островное государство по соображениям безопасности. По ее словам, она слышала комментарий Байдена на этот счет, однако не из его уст непосредственно.

Издание Global Times предсказывало, что возможный визит американского представителя грозит стать поводом для большой войны.