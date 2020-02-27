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Жители Китая потеряли возможность приобрести игру Plague Inc. на устройствах Apple. Приложение пропало из магазина приложений AppStore.

В американской корпорации объяснили это требованиями китайских властей. Авторы игры рассказали на своём сайте, что администрация киберпространства страны считает такой контент незаконным.

До запрета приложение вышло в топ продаж в КНР и нескольких других странах.

Нам неясно, связано ли удаление с продолжающейся вспышкой коронавируса, с которой столкнулся Китай, — отметили создатели.

Они добавили, что будут добиваться возвращения игры в магазин.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что стране предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию.

К 27 февраля коронавирус поразил более 82,5 тысячи человек, около 2,8 тысячи погибли, выздоровели больше трети заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.