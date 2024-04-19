Apple исполнила требование Китая по WhatsApp и Threads 9to5Mac: Apple по требованию Китая удалила WhatsApp и Threads из AppStore

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Apple по требования Китая удалила сервис Threads, мессенджеры WhatsApp и Telegram из онлайн-магазина AppStore на территории страны, сообщило издание 9to5Mac. Власти КНР объяснили свое требование к корпорации соображениями национальной безопасности.

Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы с ними не согласны, — заявили в Apple.

Представители компании отметили, что в случае невыполнения требовании могли закрыть AppStore на территории Китая.

Ранее в пресс-службе Газпромбанка сообщили, что приложение организации с 13 апреля текущего года недоступно для скачивания в AppStore. Там уточнили, что уже установленные версии приложения работают как раньше. Новым клиентам рекомендуют воспользоваться интернет-банком.

До этого сообщалось, что в магазине приложений AppStore появились поддельные приложения российских банков ВТБ и «Тинькофф». По информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, они используются злоумышленниками для кражи личных данных. В ведомстве отметили, что поддельные банковские приложения выполняют фишинговые функции, то есть воруют персональную информацию, которую вводит пользователь.