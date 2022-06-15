Аналитики заявили, что спрос Китая поддерживает цены на нефть

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Китайские нефтеперерабатывающие заводы начали активно закупать отечественное топливо, это поддерживает цены на нефть на мировом рынке, заявили аналитики издания «Экономика сегодня». Вторым фактором поддержания стоимости стал общий дефицит этого энергоресурса в мире, уверяют эксперты.

Цены на нефть поддерживают и новости из Китая — нефтеперерабатывающие заводы начали активно закупать российское сырье по дисконтным ценам, и это является позитивным сигналом для рынка. Нефть пока будет находиться в диапазоне от 120 до 135 долларов за баррель, — предположили эксперты.

Специалисты напомнили, что многое может измениться после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе. По данным СМИ, 97% аналитиков считают, что процентная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Это приведет к снижению экономической активности и, соответственно, спроса на нефть.

Спрос на энергоресурс в мире растет, однако игроки рынка отмечают, что по-прежнему существует угроза дефицита черного золота, поскольку страны ОПЕК и ОПЕК+ не могут нарастить добычу в объеме, который покрывал бы попавшее под эмбарго ЕС российское сырье, — отметили эксперты.

Ранее Министерство финансов РФ сообщило, что пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля поднимется на $10,4 — до $55,2 за тонну. Средняя стоимость российской нефтяной марки Urals за период с 15 мая по 14 июня 2022 года составила 87,49$ за баррель, или $638,7 за тонну. Таким образом, отечественное сырье подорожало почти на 20% на фоне попыток Запада сократить импорт энергоресурсов из РФ.