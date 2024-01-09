Аналитики Bloomberg оценили последствия вероятного конфликта на Тайване Bloomberg: конфликт на Тайване приведет к сокращению мирового ВВП

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Военная эскалация конфликта вокруг Тайваня приведет к сокращению мирового валового внутреннего продукта на 10%, заявили аналитики информационного агентства Bloomberg. По их словам, совокупный ущерб от таких событий составит примерно $10 трлн. Эксперты подчеркивают, что ущерб от конфликта на Украине, пандемии коронавирусной инфекции и мирового финансового кризиса «покажется карликовым» в сравнении с ущербом от тайваньского конфликта.

Аналитики утверждают, что сокращение мирового ВВП будет связано с тем, что Тайвань занимает лидирующие позиции в сфере производства полупроводников. Согласно статистическим данным, капитализация крупнейших клиентов компании TSMC составляет $7,4 трлн. Кроме того, мировая экономика может пострадать из-за роли, которую играет Тайваньский пролив. На сегодняшний день он является одним из важнейших торговых путей.

Отмечается, что сокращение мирового ВВП будет более серьезным в случае участия Вооруженных сил США в конфликте. Предполагается, что ВВП острова сократится на 40%, а экономика США потеряет около 6,7% процента. Мировой ВВП уменьшится на 10,2%. В случае, если КНР установит блокаду острова, его ВВП сократится на 12,2%, а мировая экономика потеряет 5%.

Как сообщалось ранее, правительство Китая планирует ввести санкции против пяти американских компаний за поставки оружия Тайваню. Речь идет о компаниях BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.