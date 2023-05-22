Аналитик раскрыл причины роста спроса на российские энергоресурсы в Азии Аналитик Юшков назвал перестроение рынка причиной роста спроса на российские ресурсы в Азии

Фото: Georg Ismar/dpa/Global Look Press

В Азии заметно вырос спрос на закупку российских энергоресурсов, газа, мазута и угля на фоне перестроения глобального рынка, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что также на спрос повлияли погодные изменения.

Сложно сказать, какая доля увеличения поставок энергоресурсов из России в Азию вызвана жарой, а какая — экономическими показателями, — подчеркнул аналитик.

Юшков пояснил, что в первом квартале 2023 года Евросоюз запретил поставки российской нефти морским путем, а угля — любым способом. В связи с этим все объемы перенаправляются на азиатские рынки. Эксперт отметил, что Китай также отменил политику «нулевой терпимости к COVID-19», благодаря чему экономика страны постепенно восстанавливается и увеличивается импорт энергоносителей.

По словам Юшкова, жара и аномальная засуха сформировали летний пик потребления газа и энергии. В Азии много ресурсов уходит на кондиционирование воздуха, в связи с чем требуется больше энергоресурсов. Кроме того, страдают отдельные виды электроэнергии из-за погодных условий. Так, гидростанции и ветряки вырабатывают мало энергии, вода пересыхает. Поэтому появляется необходимость в увеличении потребления традиционных ресурсов.

Республика Сербская ранее выразила готовность платить за российский газ в рублях. Глава представительства государства в России Душко Перович назвал техническим вопросом переход на расчеты в национальной валюте.