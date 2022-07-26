Аналитик оценил риски развязывания ядерной войны Северной Кореей Аналитик Кондратьев счел низкими риски развязывания ядерной войны Северной Кореей

Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/ТАСС

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 в Северной Корее

Риск того, что Северная Корея развяжет ядерную войну, можно оценить как достаточно низкий, однако КНДР делает значительные успехи в наращивании своего ядерного потенциала, заявил замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Вместе с этим он напомнил, что практически все страны мира сейчас поддерживают тренд на сокращение ядерного боезапаса государств, передает Lenta.ru.

У них все равно есть успехи в этой части. Если мы говорим об угрозе миру, то нужно понимать, что в целом весь мир сегодня поддерживает тренд на сокращение ядерного оружия, денуклеаризацию Корейского полуострова, но все же вероятность того, что страна вдруг решит напасть на соседние государства, достаточно низкая, — заверил Кондратьев.

Он также добавил, что в ядерный арсенал входит не только само оружие, но и средства его доставки, с которыми Северная Корея испытывает определенные проблемы. Аналитик убежден, что основная мотивация КНДР при увеличении ядерного потенциала заключается в стремлении обезопасить себя от вмешательства США во внутренние дела страны. Кондратьев подчеркнул: не стоит ожидать от Кореи «катастрофы», так как неосторожные действия КНДР в регионе могут поставить Россию и Китай «в крайне непростое положение».

Ранее КНДР обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран, а также в распространении инфекционных заболеваний. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства.