Аналитик оценил последствия санкций против России для промышленности Японии Аналитик Колчин: санкции против России ударили по японской промышленности

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Санкционная политика Японии ставит крест на ее совместных проектах и договоренностях с Россией, рассказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его мнению, Токио лишен свободы принятия геополитических решений и зависит от США. Кроме того, из-за социальных кризисов и политической конфронтации внутри страны в ближайшее время не стоит ожидать изменений в российско-японских отношениях.

С 1945 года японское государство фактически лишено свободы принятия геополитических решений — любое решение, проект, дипломатическая инициатива должны согласовываться с внешним курсом США, — считает Колчин.

Япония не может преодолеть «фактически внешнее управление страной», так как не обладает для этого достаточной «политической волей». Поэтому японская санкционная политика не изменится, ведь она соотносится с курсом США на давление на Россию. При этом санкции наносят ущерб японской экономике и промышленности, заявил эксперт.

В дальнейшем это приведет к негативным последствиям для японского машиностроения, приборостроения и компьютерной промышленности, — утверждает Колчин.

Эксперт подчеркнул, что Япония страдает от социальных кризисов и политической конфронтации, а потому в ближайшие месяцы не стоит ожидать изменений в российско-японских отношениях.

Накануне посол РФ в Японии Галузин призвал прекратить санкционное давление и демонтаж отношений с Россией. Он заявил, что курс Японии на продолжение санкционного давления на Россию только отдаляет перспективы возвращения нормальных отношений между странами, а также призвал Токио «к трезвому подходу и прекращению демонтажа российско-японских связей».