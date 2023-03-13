Аналитик: Китай считает Россию «партнером номер один» Аналитик Санакоев: Китай считает Россию «партнером номер один»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Си Цзиньпин

В возможном визите главы КНР Си Цзиньпина в Россию на следующей неделе нет ничего неожиданного, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» аналитик Сергей Санакоев. По его словам, Пекин таким образом показывает, что считает Москву «партнером номер один». Эксперт отметил, что в визите китайского лидера есть определенный символизм, ведь ровно десять лет назад он совершил свой первый официальный визит в Москву после избрания на пост председателя КНР.

Ничего неожиданного здесь нет: мы давно ожидали, что такой официальный визит произойдет после завершения сессии китайского парламента и переизбрания Си Цзиньпина <...> Китай так демонстрирует, что Россия является для него партнером номер один. Наши страны продолжают идти вместе в рамках всеобъемлющего стратегического взаимодействия, которое вступает в новую эпоху, — пояснил Санакоев.

Аналитик добавил, что в результате подобных встреч обязательно подписываются совместные заявления. Он предположил, что в этом году лидеры России и Китая могут заявить, что страны достигнут барьера двусторонней торговли в $200 млрд. Эксперт уверен, что Москва не поднимет тему военной поддержки от КНР, поскольку не нуждается в ней. Напротив, он напомнил, что на протяжении десятилетий именно Россия помогала Китаю по военным вопросам.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. 10 марта 2023 года Си стал первым в истории страны председателем КНР, избранным на третий срок.