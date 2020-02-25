Фото: militarybases.com

Медики выявили первый случай заражения COVID-19 среди военнослужащих Соединённых Штатов. Коронавирус диагностировали 23-летнему американцу в Республике Корея.

Молодой человек находится на карантине в своей квартире, расположенной вне военной базы, уточняет пресс-служба Индо-Тихоокеанского командования вооружённых сил США.

От коронавируса в Южной Корее скончались 12 человек, число случаев заражения превысило 1100, отмечает Yonhap.

Ранее Роспотребнадзор обратился к россиянам с рекомендацией отказаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за вспышек нового типа коронавируса в этих странах, писал NEWS.ru.

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