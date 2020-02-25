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Россияне с лайнера Diamond Princess, которые сейчас проходят карантин в Приморском крае, избежали заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Она добавила, что возможную ошибку в диагнозе может исправить научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Его данные проверки поступят в регион за день до окончания срока карантина, сообщает...