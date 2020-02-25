Медики выявили первый случай заражения COVID-19 среди военнослужащих Соединённых Штатов. Коронавирус диагностировали 23-летнему американцу в Республике Корея.
Молодой человек находится на карантине в своей квартире, расположенной вне военной базы,
От коронавируса в Южной Корее скончались 12 человек, число случаев заражения превысило 1100,
Ранее Роспотребнадзор обратился к россиянам с рекомендацией отказаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за вспышек нового типа коронавируса в этих странах, писал NEWS.ru.
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