Американский самолёт провёл разведку над Корейским полуостровом

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В индийском городе Мангалур 17-летний парень провёз одноклассника на территорию жилого комплекса в чемодане. Вход не проживающим в здании запрещён из-за введённого в связи с пандемией коронавируса карантина, и заскучавшие подростки пошли на хитрость.

За другом молодой человек отправился ночью на скутере с большим чемоданом. Вместе они приехали к дому, где один залез в сумку, а другой прикатил её в квартиру. Утром охранники заметили...