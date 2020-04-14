Американский самолёт провёл разведку над Корейским полуостровом

Самолёт-разведчик Lockheed EP-3E Военно-морских сил США пролетел над Южной Кореей после того, как Северная Корея запустила противокорабельные крылатые ракеты в сторону Японского моря.
Воздушное судно было замечено в небе над Республикой Кореей около 10 утра по времени Сеула (04:00 мск),
Агентство отмечает, что пуски крылатых ракет малой дальности КНДР провела накануне 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, основателя северокорейского государства, дедушки нынешнего лидера Ким Чен Ына.
Как писал NEWS.ru, ракеты класса «воздух — поверхность» пролетели около 150 км.
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