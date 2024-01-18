Американец укусил стюардессу во время рейса из Японии

Фото: AFLO/Global Look Press

Инцидент с укусом стюардессы пассажиром стал причиной возвращения самолета японской авиакомпании All Nippon Airways, выполнявшего рейс в США, в аэропорт Токио, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что нападение на бортпроводницу совершил пассажир-американец.

Как пишет издание, 55-летний гражданин США укусил стюардессу за руку, нанеся ей легкую травму. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента пилоты развернули самолет и вернулись в токийский аэропорт Ханэда. Там пассажир был передан в руки полиции. По информации СМИ, на допросе американец заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

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