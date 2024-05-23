Альпинистка из Непала покорила Эверест быстрее всех женщин в мире Альпинистка из Непала покорила Эверест менее чем за 15 часов и установила рекорд

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Пхунджо Джхангму Лама

Альпинистка из Непала Пхунджо Джхангму Лама установила мировой рекорд, став самой быстрой женщиной, достигшей вершины горы Эверест, пишет The Himalayan Times. На достижение этой цели у нее ушло 14 часов и 31 минута. Альпинистка приступила к восхождению в 15:52 (13:07 мск) 22 мая и достигла вершины в 06:23 (03:38 мск) следующего дня.

Я хочу посвятить свое восхождение расширению прав и возможностей женщин, защите горной окружающей среды и миру во всем мире, — сказала она.

Это не первая попытка Пхунджо Джхангму Ламы взобраться на вершину горы. В 2018 году она покорила Эверест за 39 часов и 6 минут. Рекорд скорости восхождения на Эверест среди мужчин принадлежит непальцу Пембе Дордже, который в 2004 году поднялся на высочайшую вершину мира за восемь часов и 10 минут.

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