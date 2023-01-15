AFP: на месте крушения самолета в Непале найдены выжившие

Фото: AP/TASS

Под обломками рухнувшего в Непале самолета ATR 72 найдены выжившие, сообщает агентство AFP со ссылкой на главу администрации округа Каски Гурудатта Дхакала. Он подчеркнул, что пострадавшие были в срочном порядке госпитализированы. Всего из-под завалов, по данным агентства, вытащили тела 29 человек.

На данный момент мы обнаружили 29 тел, а также отправили некоторых выживших в больницу для прохождения лечения, — сказал Дхакала.

Источник в непальском аэропорту Покхара подтвердил ТАСС эту информацию. По его словам, в больницу были отправлены два непальца, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее непальский телеканал NEWS18 со ссылкой на представителей местных властей сообщил, что все пассажиры и члены экипажа рухнувшего самолета ATR 72 погибли. На борту судна находились 72 человека, включая четырех граждан России.

Самолет принадлежал компании Yeti Airlines. Он совершал рейс из Катманду в город Покхара и разбился в пункте прибытия между старым и новым аэропортами. Воздушная гавань Покхары закрыта на время проведения оперативных работ.

По мнению специалиста по безопасности полетов Александра Романова, крушение лайнера могло произойти в результате отказа двигателя. Он также не исключил, что произошла нештатная ситуация на борту, которая и привела к катастрофе.