Афганские силовики предотвратили покушение на американского посла

https://static.news.ru/photo/e27ead54-54dd-11eb-8d53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

В Кабуле задержали боевика «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена на территории РФ), готовившего покушение на американского дипломата.

Задержанного зовут Абдул Вахид, сообщает агентство Pajhwok. Он собирался убить посла США в Афганистане Росса Уилсона и нескольких высокопоставленных чиновников афганского кабмина.

Источник агентства уточнил, что сотрудники Национального директората безопасности захватили боевика в провинции Нангархар на востоке страны. Там же были задержаны ещё трое лиц, которых подозревают в причастности к подготовке покушений.

В конце декабря силы безопасности Ирака задержали четырёх человек, которые планировали совершить террористический акт в Багдаде во время новогодних праздников, передавал NEWS.ru. Среди задержанных был предполагаемый террорист-смертник. В ходе допроса они рассказали, что получили инструкции дестабилизировать обстановку в столице на Новый год и Рождество от руководства террористической ячейки.