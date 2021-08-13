СМИ: президент Афганистана покинет пост в ближайшее время

Власти Афганистана приняли решение согласиться на условия боевиков из террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) и сдать главный город страны, Кабул, без боя. Президент в ближайшие несколько часов сложит с себя полномочия и передаст власть временному правительству талибов, главой которого назначен бывший начальник МВД Афганистана и экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали. Об этом сообщает Al Arabiya и телеканал TOLO News со ссылкой на исполняющего обязанности главы МВД республики Абдула Саттара Мирзаквала.

Захватив все наиболее крупные города Афганистана, талибы подошли к Кабулу с намерением занять город мирным путём, и пообещали в Twitter не убивать мирных жителей, а также чиновников и представителей власти. Несмотря на заверения в безопасности, узбекское издание Budun сообщает, что в Узбекистан бежал бывший вице-президент Афганистана, маршал Абдул Рашид Дустум.

Американские власти призвали талибов не входить в Кабул до тех пор, пока оттуда не будут эвакуированы американские граждане, однако террористы проигнорировали его просьбу, пообещав безопасность сотрудникам посольств тех стран, чьи дипломаты всё ещё находятся в городе. Дипмиссия работает в частном режиме, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что не планирует эвакуировать российских дипломатов. Трамп обвинил действующего президента США в «слабости и некомпетентности» и возложил на него ответственность за «позор», который ляжет на Штаты, «когда „Талибан“ (запрещённая в РФ организация — NEWS.ru) поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле».