Афганистан начал переговоры с Россией о беспошлинной торговле Афганистан начал переговоры с Россией о беспошлинной торговле для экспорта минералов и фруктов

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Афганистан ведет переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы торговой палаты страны Мохаммадюнис Хоссейн. Помимо этого представитель Кабула собирается обсудить с российскими компаниями поставку газа, нефти и пшеницы.

Десять-двадцать дней назад российские бизнесмены приезжали в Афганистан, сейчас мы ведём переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины. Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы, — заявил Хоссейн.

Проедставитель ТПП Афганистана подчеркнул, что Москва и Кабул заинтересованы в выстраивании обоюдных деловых отношений, поскольку Афганистан является «страной возможностей».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что США и их союзники должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана после войны. По мнению главы РФ, Вашингтон должен помочь Афганистану в решении социально-экономических проблем.

По словам президента, Москва намерена продолжить совместную работу с Ашхабадом и другими партнерами с целью постконфликтного восстановления Афганистана. В рамках таких консультаций будут обсуждаться вопросы интеграции Кабула в региональные инфраструктурные и логистические проекты.