Фото: Colombo Airport (CMB) Sri Lanka - aka Bandaranaike International Airport /facebook.com

К нормальной работе вернулись 95% производителей из Китая на AliExpress. Поставки товаров осуществляются в штатном режиме, а покупателям, столкнувшимся с задержкой товаров, будет предложена компенсация.

Последние отмены задержанных за время карантина заказов были произведены продавцами 16 марта. Пользователям, товары которых задержали, компания предложит купоны на следующую покупку. Во время карантина в КНР продажи российских производителей...