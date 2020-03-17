Фото: Colombo Airport (CMB) Sri Lanka - aka Bandaranaike International Airport /facebook.com

Власти Шри-Ланки сообщили о введении запрета на приём рейсов. Он вступит в силу 18 марта в 21:30 мск и будет действовать в течение двух недель.

Ограничительная мера призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса. Пресс-секретарь главы государства Готабая Раджапаксы уточнил, что самолётам, которые уже находятся в воздухе, будет разрешено совершить посадку, а пассажирам — сойти на землю, передаёт Reuters.

Шри-Ланка с 14 марта перестала выдавать россиянам визы по прилёту, писал NEWS.ru.

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