Власти Шри-Ланки сообщили о введении запрета на приём рейсов. Он вступит в силу 18 марта в 21:30 мск и будет действовать в течение двух недель.
Ограничительная мера призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса. Пресс-секретарь главы государства Готабая Раджапаксы уточнил, что самолётам, которые уже находятся в воздухе, будет разрешено совершить посадку, а пассажирам — сойти на землю,
Шри-Ланка с 14 марта перестала выдавать россиянам визы по прилёту, писал NEWS.ru.
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