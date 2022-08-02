Аэропорт Тайбэя получил письма о заложенных бомбах Аэропорт Тайбэя получил три сообщения о взрывных устройствах для срыва визита Пелоси

Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/Global Look Press

Администрация аэропорта Тайбэя «Таоюань» получила три письма подряд о заложенных на его территории бомбах, предназначенных для срыва визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет газета «Хуаньцю шибао». В последнем из них говорилось о десяти взрывных устройствах. При этом сообщается, что чиновница должна прибыть в другой аэропорт.

Сотрудники воздушной гавани оповестили службу безопасности аэропорта, а также министерство транспорта, управление гражданской авиации и полицию. Эвакуации не объявлялось, однако всех находившихся в аэропорту призвали проявить максимальную бдительность. В настоящее время правоохранительные органы ищут отправителей угроз.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить набирающую обороты напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.

Также сообщалось о двух авианосцах Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вышедших в море и возможном их отправлении к району Тайваньского пролива перед визитом в Тайбэй Пелоси.