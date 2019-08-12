Прилёты и вылеты возобновляются в аэропорту Гонконга утром 13 августа.
Аэропорт работает в штатном режиме, регистрация на рейсы возобновлена после отмены 12 августа из-за того, что толпа протестующих заняла здание главного терминала, сообщает
Как писал News.ru, Пекин усматривает в действиях участников гонконгских акций, которые протестуют против внесения поправок в закон об экстрадиции, первые ростки терроризма. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан.