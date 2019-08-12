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МИД Афганистана выразил протест Узбекистану в связи с приёмом делегации запрещённой в России террористической группировки «Талибан». Кабул считает, что это не идёт на пользу двустороннему сотрудничеству.

Как сообщил официальный представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади, власти Исламской Республики приветствуют сотрудничество с Узбекистаном по вопросам продвижения мирного процесса. Однако «официальный приём» террористов в Ташкенте и характер встречи не...