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Адвокат бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака заявил, что больше не будет защищать своего клиента, бежавшего в Ливан.

Юрист направил в окружной суд Токио заявление о прекращении полномочий. Хиронака и его коллеги по конторе считают крайне малой вероятность возвращения экс-главы Nissan в Страну восходящего солнца, потому не видят причин для продолжения работы, сообщает NHK.

Именно группа адвокатов под руководством Хиронаки добилась перевода Гона под домашний арест. После этого бывший глава автомобильного альянса воспользовался случаем и с помощью американского экс-спецназовца сбежал из Японии. Гону удалось перебраться в Ливан, где он и находится на данный момент, писал NEWS.ru.