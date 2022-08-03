«Абсолютный фарс»: в МИД Китая прокомментировали визит Пелоси на Тайвань В МИД Китая назвали визит Пелоси на Тайвань абсолютным фарсом

Фото: Taiwan Presidential Palace/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является «абсолютным фарсом», заявил глава МИД Китая Ван И. Он подчеркнул, что Пекин обязательно «накажет» своих обидчиков, передает ТАСС. Министр добавил, что США своими действиями вмешиваются во внутренние дела Китая.

Это абсолютный фарс. <...> Соединенные Штаты под флагом демократии осуществляют бесцеремонные вмешательства во внутренние дела КНР, а Цай Инвэнь (глава администрации острова. — NEWS.ru) и ей подобные силы, выступающие за независимость Тайваня, вцепились в США и предали национальные интересы, — указал Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства Китая предупредил, что «играющие с огнем точно добром не кончат» и пообещал наказать «обидчиков Китая».

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению спикера американской палаты представителей, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

МИД Китая, в свою очередь, вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему решительный протест в связи с визитом высокопоставленного американского политика на остров, который Пекин считает своей провинцией.