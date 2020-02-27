https://static.news.ru/photo/da611da4-5949-11ea-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lui Siu Wai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Японии выступит с предложением закрыть все начальные, средние и старшие школы в связи с распространением COVID-19, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

По словам политика, работа учебных заведений может быть прекращена 2 марта. Возвращение школьников за парты планируется после весенних каникул, которые обычно заканчиваются в конце марта, отмечает Reuters.

В Стране восходящего солнца были зарегистрированы восемь летальных исходов, связанных с коронавирусом. Среди умерших — четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Из-за эпидемии временно закрыт традиционный театр кабуки. Выступления приостановлены до 10 марта на главной сцене в Токио и на площадках в Киото и Осаке, писал NEWS.ru.