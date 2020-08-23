Абэ установил рекорд по длительности пребывания на посту премьера Японии

https://static.news.ru/photo/4d65554a-e554-11ea-a99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/shinzoabe

Японский премьер Синдзо Абэ установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. Это произошло в 18:00 по мск, в это время в Токио наступил понедельник, 24 августа.

Абэ возглавляет правительство Страны восходящего солнца с декабря 2012 года — уже 2799 дней. Именно тогда он вступил в должность премьера на второй срок.

В ноябре 2019 года политик побил рекорд нахождения у власти Кацура Таро, который возглавлял правительство Японии в начале XX века.

Первый срок действующего премьера длился один год: с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Абэ был вынужден уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем.

В 2012 году Либерально-демократическая партия (ЛДП) победила на всеобщих выборах, и в декабре того же года Абэ стал премьером на второй срок. В 2018 году политик был вновь переизбран председателем ЛДП на третий срок. Согласно японскому законодательству, он станет последним. Абэ сможет возглавлять правительство до 2021 года.

NEWS.ru писал, что в мае рейтинг поддержки японского премьера достиг двухлетнего минимума. В поддержку правительства страны высказались 38,4% опрошенных.