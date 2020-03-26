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Властям Северной Кореи в течение прошлых недель потребовалась помощь «международных контактов» для расширения в стране проведения тестов на коронавирус нового типа.

По словам источника, знакомого с ситуацией, анализ на COVID-19 в КНДР сдали по меньшей мере 590 человек. Все они прибыли в страну из-за рубежа в январе. Все пробы показали отрицательный...