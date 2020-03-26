Жительница уезда Чхондо стала самым пожилым пациентом в Республике Корея, которому удалось полностью оправиться после заражения COVID-19.
97-летняя женщина, находившаяся в карантине, уже вернулась домой. Всего от коронавируса в Южной Корее вылечились 4144 человека,
В азиатской стране выявлен 9241 случай заражения вирусом нового типа, скончались 132 пациента. Состояние 56 инфицированных врачи оценивают как критическое.
В Иране 103-летняя долгожительница сумела излечиться от COVID-19 за неделю. Что именно помогло женщине в борьбе с инфекцией, врачи не уточнили, писал NEWS.ru.
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