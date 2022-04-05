Задержку российских музейных экспонатов на Западе назвали актом агрессии

Задержка российских музейных экспонатов на Западе — это акт агрессии, их нужно вернуть как можно быстрее, заявила член Общественной палаты России, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева «ПолитЭксперту». По её словам, так Россию исключили из рядов «цивилизованного общества».

Каждый год мы работаем над пополнением нашего фонда сокровищами, и скажу вам откровенно: любого, кто посягнет на достояние нашего музея, я бы загрызла. Самым некрасивым бескультурным образом. Сегодня совершён беспрецедентный акт агрессии в отношении русской культуры. «Цивилизованное» общество исторгло из своих рядов нас, живых и мертвых, хранящих традиции, историю и наследие великого народа, — сказала Истягина-Елисеева.

Она добавила, что период отмены всего русского уже был и превратился в подлинный расцвет массового и профессионального спорта.

Ранее картины из собраний российских музеев были задержаны на русско-финской границе из-за санкций Евросоюза, о чём сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Отмечалось, что законодательство европейских стран гарантирует возврат произведений искусства, однако всё чаще звучит мнение, что в экстраординарных условиях европейцы могут нарушить эти правила. В связи с этим в Совете по правам человека при президенте занялись подготовкой обращения о необходимости защитить российские шедевры.