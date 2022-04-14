Ярмарка шедевров «АРТ МОСКВА» вновь заработала после девятилетнего перерыва

В Гостином Дворе открылась ярмарка классического и современного искусства «АРТ МОСКВА», возобновившая работу после девятилетнего перерыва. В прошлый раз её проводили в 2013 году. На этот раз ярмарка заработала в новом формате, соединяющем в себе экспозиции антикварных галерей, авторского ювелирного искусства и галерей современного искусства.
На стендах экспозиции можно увидеть произведения ведущих антикварных галерей России и частных коллекций, среди которых есть работы Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Давида Бурлюка, Николая Суетина, Александры Экстер и других знаменитых художников.
В раздел современного искусства на ярмарке «АРТ МОСКВА» вошли собрания около 30 ведущих российских галерей, включая HERITAGE Gallery, галерею «Триумф», Frolov Gallery, Крокин Галерею, «Файн Арт», Галерею Люмьер и других. Из известных зарубежных художников представлены произведения Бэнкси, Яёи Кусамы, Джеффа Кунса, Даниэля Кавалли и Ральфа Касперса.
Также на ярмарке «АРТ МОСКВА» представлены лучшие российские ювелирные коллекции православных образов и символов, выполненных в старинной северной технике мелкой пластики, и украшения с цветными натуральными камнями.
Фото экспозиций ярмарки «АРТ МОСКВА» — в галерее NEWS.ru.
Антикварный салон На Патриарших
Артём Соболев/NEWS.ru
Антикварная галерея Suslov Fine Art
Артём Соболев/NEWS.ru
Антикварная галерея Suslov Fine Art
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Андрея Дзамашвили
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Андрея Дзамашвили
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Византия
Артём Соболев/NEWS.ru
Ювелирное семейное ателье Мастерская Агафонова
Артём Соболев/NEWS.ru
Авторские коллекции бренда Daiko Jewelly
Артём Соболев/NEWS.ru
Авторские коллекции бренда Daiko Jewelly
Артём Соболев/NEWS.ru
Семейная ювелирная компания Elena Okutova
Артём Соболев/NEWS.ru
Интернет-магазин Marco Jewelly
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Метрополитан
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Чутко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Чутко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Syntax
Артём Соболев/NEWS.ru
Арт-проект XXI века МассАрт
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерейный проект Astra Gallery
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Пальто Бориса Матросова
Артём Соболев/NEWS.ru
Художественная ярмарка «АРТ МОСКВА»
Артём Соболев/NEWS.ru
Арт-галерея Толстой
Артём Соболев/NEWS.ru
Николай Полисский. Русская античность
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея современного искусства «Триумф»
Артём Соболев/NEWS.ru