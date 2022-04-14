Ярмарка шедевров «АРТ МОСКВА» вновь заработала после девятилетнего перерыва

В Гостином Дворе открылась ярмарка классического и современного искусства «АРТ МОСКВА», возобновившая работу после девятилетнего перерыва. В прошлый раз её проводили в 2013 году. На этот раз ярмарка заработала в новом формате, соединяющем в себе экспозиции антикварных галерей, авторского ювелирного искусства и галерей современного искусства.

На стендах экспозиции можно увидеть произведения ведущих антикварных галерей России и частных коллекций, среди которых есть работы Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Давида Бурлюка, Николая Суетина, Александры Экстер и других знаменитых художников.

В раздел современного искусства на ярмарке «АРТ МОСКВА» вошли собрания около 30 ведущих российских галерей, включая HERITAGE Gallery, галерею «Триумф», Frolov Gallery, Крокин Галерею, «Файн Арт», Галерею Люмьер и других. Из известных зарубежных художников представлены произведения Бэнкси, Яёи Кусамы, Джеффа Кунса, Даниэля Кавалли и Ральфа Касперса.

Также на ярмарке «АРТ МОСКВА» представлены лучшие российские ювелирные коллекции православных образов и символов, выполненных в старинной северной технике мелкой пластики, и украшения с цветными натуральными камнями.

Фото экспозиций ярмарки «АРТ МОСКВА» — в галерее NEWS.ru.