Японский дизайнер Кендзо Такада скончался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5e0ef09c-0659-11eb-891f-fa163e074e61_660.jpg Кендзо Такада Фото: Panoramic/Global Look Press

Японский дизайнер и модельер Кендзо Такада умер во Франции от последствий COVID-19.

По данным BFM TV, последние дни своей жизни 81-летний японец провёл в клинике на западе Парижа. Причиной смерти стал коронавирус.

Такада родился в Японии в 1939 году и переехал в Париж в 1964 году. В столице Франции он начал свою карьеру в мире моды, здесь же он открыл свой первый бутик.

В дальнейшем Такада основал свой модный дом, выпускающий одежду, аксессуары и парфюмерию. В 1984 году Минкультуры Франции вручило ему орден Искусств и литературы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во Франции зафиксирован новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом, сообщило санитарное агентство республики Santé Publique.