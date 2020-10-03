Японский дизайнер Кендзо Такада скончался от коронавируса

Японский дизайнер и модельер Кендзо Такада умер во Франции от последствий COVID-19.
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Такада родился в Японии в 1939 году и переехал в Париж в 1964 году. В столице Франции он начал свою карьеру в мире моды, здесь же он открыл свой первый бутик.
В дальнейшем Такада основал свой модный дом, выпускающий одежду, аксессуары и парфюмерию. В 1984 году Минкультуры Франции вручило ему орден Искусств и литературы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что во Франции зафиксирован новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом, сообщило санитарное агентство республики Santé Publique.
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