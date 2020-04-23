Выставку Энди Уорхола в Москве отложили

В Москве выставку «Я — Энди Уорхол», которая должна была открыться 24 апреля, пришлось отложить. О новых датах проведения станет известно позднее.
Экспозицию пришлось отменить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса,
В экспозицию войдёт более 170 работ Уорхола, архивные фотографии, инсталляции и интерактивные объекты. Посетителей ждёт мультимедийная зона в стиле поп-арт и показы фильма о жизни и творчестве артиста, писал NEWS.ru.
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