Выставка рентген-фотографий открылась в Петербурге

Выставка британского фотографа Ника Визи открылась в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Фотограф делает снимки с помощью рентгена, сообщает ОТР. На выставке представлены рентгеновские снимки цветов, автомобилей и различных механизмов, а также объёмные и многоракурсные работы.

Рентген очень интересная вещь, которая позволяет заглянуть внутрь вещей. В первую очередь, моя цель — впечатлить зрителя. В этом задача любого искусства. Но помимо этого есть ещё более глубокий посыл, мне хочется, чтобы каждый зритель понимал, что красота вещей — она не поверхностна, она внутри, — рассказал Ник Визи.

Технику фотосъёмки он изобрёл случайно: просвечивал рентгеном банки с газировкой на телешоу, чтобы найти призовой код для розыгрыша подарков. И от скуки сделал снимок своих кед — это оказалось интересно.

Ранее фотограф Саша Генцис открыл персональную выставку в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве, посвящённую противостоянию природы и технологий. Художественная концепция выставки «Природа или прогресс» предполагает столкновение двух полярных сторон окружающего нас мира, естественных творений природы и рукотворных детищ промышленной революции.