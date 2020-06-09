Вышел документальный фильм о дизайне с Покрасом Лампасом и Лебедевым

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Онлайн-школа дизайна Bang Bang Education опубликовала документальный фильм «33 слова о дизайне» о дизайне в России. Среди спикеров в проекте приняли участие Артемий Лебедев и Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас.

Фильмы вышел на 15 стриминговых сервисах, среди которых iTunes, OKKO, «Кинопоиск» и Nonfiction.film. Авторы позиционируют его не только как документальное кино, но и как исследование.

В проекте также снялись сооснователь модного бренда Антон Шнайдер, дизайнер Дмитрий Барбанель, а также представители компаний Pinterest, «Яндекс» и Mail.ru. Они поговорили о тонкостях своей работы и об особенностях эстетического восприятия, характерного для России.

Как писал NEWS.ru, компания «Пионер» опубликовала трейлер очередного документального фильма, посвящённого британскому анонимному художнику Бэнкси. Российская премьера состоится в августе.