https://static.news.ru/photo/90df4452-be63-11e9-b618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Community Council of the USA

Комитет по вопросам образования американского города Сан-Франциско изменил своё решение относительно фресок художника Виктора Арнаутова – изображения будут не закрашены, как предлагалось ранее, а прикрыты панелями.

Фрески, о которых идёт речь, были созданы Арнаутовым в 1936 году на стенах местной школы, названной в честь Джорджа Вашингтона. Они иллюстрируют ряд моментов из жизни первого президента США. В частности, на некоторых рисунках он изображён с рабами, а также рядом с убитым индейцем. По мнению членов комитета, фрески оскорбляют чувства афроамериканцев и индейцев.

На то чтобы прикрыть рисунки, власти города предположительно потратят порядка $875 тысяч. Это обойдётся дороже, чем просто закрасить рисунки, однако против их уничтожения выступили ряд общественных организаций, включая Конгресс русских американцев.

Ряд общественников считают, что и прикрывать фрески не стоит, поскольку они представляют большую ценность с точки зрения искусства и истории, сообщает издание San Francisco Chronicle .

Ране News.ru писал, что в Петербурге отмыли 11 репродукций картин местных художников и Сандро Боттичелли, закрашенных сотрудниками коммунальных служб.