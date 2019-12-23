https://static.news.ru/photo/3013bd3e-2636-11ea-ade7-fa163e074e61_660.jpg Франк Ристер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство культуры Франции объявило национальным достоянием картину кисти флорентийского живописца Ченни ди Пепо, известного как Чимабуэ. В октябре «Насмехание над Христом» было продано на аукционе в городе Санлис за €24,18 млн.

Власти отказали владельцу изображения — частной коллекции Алана — в выдаче экспортного сертификата на вывоз культурной ценности, которую хотят выставить в Лувре рядом с другой работой художника— «Маэста».

La France veut conserver un rarissime chef d'oeuvre de Cimabue https://t.co/zGzjQ5Z4Ju pic.twitter.com/LPpbUfOABD — franceinfo (@franceinfo) December 23, 2019

Теперь у государства есть 30 месяцев на то, чтобы сделать паре чилийских коллекционеров предложение о покупке картины, отмечает BFM TV.

Все усилия могут быть мобилизованы для того, чтобы эта исключительная работа обогатила национальные коллекции, — заявил министр культуры Франции Франк Ристер.

Как писал NEWS.ru, пожилая жительница французского города Компьень обратилась к специалистам, чтобы те оценили картину, висевшую в её доме над плитой. Сама она считала, что владеет старой иконой. Оценщики сообщили француженке, что стоимость полотна составляет от четырёх до шести миллионов евро. Изображение оказалось частью диптиха кисти флорентийского живописца Чимабуэ. Он был одним из главных мастеров итальянской живописи периода Проторенессанса. После продажи на аукционе картина стала самым дорогим в мире произведением европейских художников-примитивистов и заняла седьмое место в мировом рейтинге наиболее дорогостоящих произведений, который возглавляет проданный за $450 млн «Спаситель мира» Леонардо да Винчи.