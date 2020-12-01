Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

https://static.news.ru/photo/71e8f6f2-33b9-11eb-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин хорошо знал Антонову и неоднократно бывал в музее. Песков подчеркнул, что президент высоко ценил её глубочайшие знания, передаёт РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что в ближайшее время телеграмма с соболезнованиями будет направлена родным и близким президента музея.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет. О причинах смерти пока не сообщается.

Ирина Антонова являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств. На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».