«ВКонтакте» анонсировала трансляции в честь Международного дня балета

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Социальная сеть «ВКонтакте» предлагает отметить Международный день балета трансляциями спектаклей и выступлений звёзд. Также в прямом эфире покажут дискуссию молодых артистов о будущем балета. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В 10:00 начался балетный урок на исторической сцене Мариинского театра под руководством Яны Селиной. Затем в 12:00 будет показана премьера фильма международного фестиваля Dance Open. Это коллекция выступлений мировых танцевальных школ за 18 сезонов.

В 15:00 театр «Балет Москва» представит постановку «Эквус» о закулисной жизни артистов балета. В 17:00 состоится онлайн-встреча, на которой молодые артисты обсудят будущее профессии.

Закончатся трансляции гала-концертом Мариинского театра в 19:00. Выступят Диана Вишнёва, Виктория Терёшкина и Кимин Ким. Зрители смогут увидеть подготовку «Дочери фараона» Алексея Ратманского раньше премьеры.

Ранее сообщалось, что в России наблюдаются сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что был зафиксирован 2331 отчёт о сбоях.