Самая полная выставка работ русского художника Роберта Фалька пройдёт в Третьяковской галерее. В коллекцию вошли картины из частных собраний и музеев нескольких стран мира.
В экспозицию войдут 250 полотен. Выставка откроется в октябре в Новой Третьяковке на Крымском Валу,
Роберт Фальк был одним из основателей художественного объединения «Бубновый валет», в которое также входили художники Пётр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и Наталья Гончарова.
Как писал NEWS.ru, сразу две выставки работ американского художника откроются в Москве весной. Одна из них начнёт работу 26 марта в Американском центре при посольстве США.
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