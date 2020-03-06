https://static.news.ru/photo/541d6dd8-5fb6-11ea-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Роберт Фальк, «Залив Балаклава», 1927 год Фото: Global Look Press

Самая полная выставка работ русского художника Роберта Фалька пройдёт в Третьяковской галерее. В коллекцию вошли картины из частных собраний и музеев нескольких стран мира.

В экспозицию войдут 250 полотен. Выставка откроется в октябре в Новой Третьяковке на Крымском Валу, сообщает журнал «Москвич».

Роберт Фальк был одним из основателей художественного объединения «Бубновый валет», в которое также входили художники Пётр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов и Наталья Гончарова.

Как писал NEWS.ru, сразу две выставки работ американского художника откроются в Москве весной. Одна из них начнёт работу 26 марта в Американском центре при посольстве США.