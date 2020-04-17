В Третьяковке рассказали о финансовых потерях из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b4042046-8083-11ea-b06c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная Третьяковская галерея терпит недостачу в прибыли более чем в 3 млн рублей ежедневно, приостановив работу из-за пандемии коронавируса. Никто из сотрудников не уволен, и им продолжают начислять зарплату.

Музей не работает, как и другие учреждения культуры, с середины марта, напоминает РИА Новости.

Третьяковская галерея недополучает примерно 2,7 миллиона рублей ежедневного дохода. С учётом того, что мы должны ещё оплачивать содержание здания, коммунальные услуги, то эта цифра составляет уже более трёх с лишним миллионов в день, — заявила директор музея Зельфира Трегулова в беседе с агентством.

Как писал NEWS.ru, Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. В коллекции представлены кадры 47 экспозиций.